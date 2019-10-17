Рада посилить відповідальність за фальсифікацію ліків. Фото: Вчасно

https://racurs.ua/ua/n128150-verhovna-rada-posylyla-kryminalnu-vidpovidalnist-za-falsyfikaciu-likiv.html

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Народні депутати проголосували за проект закону України № 1152−1 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів».

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Верховна Рада 16 жовтня підтримала в першому читанні законопроект, який спрямований на удосконалення норм чинного законодавства щодо запобігання обігу фальсифікованих ліків з метою забезпечення прав споживачів на безпечні та високоефективні лікарські засоби. За це проголосували 306 нардепів. Про це йшлося в трансляції засідання.

Автор закону пропонував внести зміни до ст. 321−1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) КК України щодо додаткових кваліфікуючих ознак та підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або їх обіг.

Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. За такі повторні дії або злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, передбачається покарання від восьми до 10 років з конфіскацією майна. Таке ж покарання передбачається за продаж фальсифікату в інтернеті.

У тесті законопроекту зазначається, що, якщо зазначені дії, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, каратимуть довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула у другому читанні ініційований «Слугою народу» проект закону № 1035−2, що пропонує не відшкодовувати депутату витрати, пов’язані з виконанням ним повноважень, якщо той без поважних причин пропускає пленарні засідання або засідання комітету.