Верховная Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n128234-verhovnaya-rada-sozdala-vsk-po-vosstanovleniu-territorialnoy-celostnosti-ukrainy.html

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Верховная Рада 17 октября поддержала проект постановления № 2268 «Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины».

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За создание ВСК проголосовали 316 народных депутатов. Парламентскую комиссию образовали для обеспечения противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины во время подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных украинских территорий. Об этом говорится на веб-странице ВРУ.

Отмечается, что ВСК не менее одного раза в месяц будет проводить заседание, где будут заслушивать способы реализации госполитики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях. В заседаниях будут присутствовать представители президента, Кабмина, военные и силовики.

Комиссия будет готовить для рассмотрения парламента законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях. Кроме того, ВСК будет формировать рекомендации относительно стратегических и неотложных мер, направленных на восстановление территориальной Украины в оккупированных регионах.

В состав ВСК войдут 12 нардепов, председателем избрали нардепа партии «Голос» Сергея Рахманина, а заместителем — представителя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

Напомним, народный депутат Илья Кива может стать членом временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.