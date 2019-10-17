Верховна Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n128234-verhovna-rada-stvoryla-tsk-z-vidnovlennya-terytorialnoyi-cilisnosti-ukrayiny.html

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Верховна Рада 17 жовтня підтримала проект постанови № 2268 «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України».

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За створення ТСК проголосували 316 народних депутатів. Парламентську комісію утворили для забезпечення протидії можливим загрозам національним інтересам України під час підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих українських територій. Про це йдеться на веб-сторінці ВРУ.

Зазначається, що ТСК не менше одного разу на місяць проводитиме засідання, де заслуховуватимуть способи реалізації держполітики щодо відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. У засіданнях братимуть представники президента Кабміну, військові та силовики.

Комісія готуватиме для розгляду парламенту законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. Крім того, ТСК формуватиме рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України в окупованих регіонах.

До складу ТСК увійдуть 12 нардепів, головою обрали нардепа партії «Голос» Сергія Рахманіна, а заступником — представника фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива може стати членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.