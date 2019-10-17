В ГП создали департамент по преступлениям правоохранителей. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n128237-v-genprokurature-poyavilsya-departament-kotoryy-budet-rassledovat-pytki-i-drugie-prestupleniya.html

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Департамент процессуального руководства по уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов создан в Генеральной прокуратуре.

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Приказ о создании нового подразделения ГП 8 октября подписал глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка. В состав департамента входят четыре отдела, возглавил его Юрий Белоусов. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что вновь созданный департамент сосредоточится на расследованиях преступлений, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования: пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Генпрокуратуре появился новый департамент процессуального руководства в особо важных уголовных процессах.

Напомним, 4 октября заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что вместо военной прокуратуры появится Специализированная прокуратура по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая займется исключительно военными преступлениями, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.