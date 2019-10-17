У ГП створили департамент щодо злочинів правоохоронців. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n128237-u-genprokuraturi-z-yavyvsya-departament-scho-rozsliduvatyme-katuvannya-ta-inshi-zlochyny-sylovykiv.html

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Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів створено в Генеральній прокуратурі.

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Наказ про створення нового підрозділу ГП 8 жовтня підписав очільник Генпрокуратури Руслан Рябошапка. До складу департаменту входитимуть чотири відділи, очолив його Юрій Бєлоусов. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

У відомстві відзначили, що новостворений департамент зосередиться на розслідуваннях злочинів, пов’язаних із грубими порушеннями прав людини на етапі досудового розслідування: катування, перевищення влади та службових повноважень, пов’язаних із застосуванням насильства, незаконними затриманнями тощо.

Раніше повідомлялося, що у вересні в Генпрокуратурі з’явився новий департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, 4 жовтня заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що замість військової прокуратури з’явиться Спеціалізована прокуратура з протидії злочинам у сфері нацбезпеки й оборони, яка займеться виключно військовими злочинами, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі.