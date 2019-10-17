Игорь Кононенко пытался вылететь из Украины. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n128240-eks-nardep-kononenko-pytaetsya-vyehat-iz-ukrainy-ego-ne-vypuskaut-leschenko.html

Ракурс

Игорь Кононенко, бывший народный депутат от «БПП» и соратник экс-президента Петра Порошенко, сегодня пытается покинуть территорию Украины.

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В четверг, 17 октября, Кононенко прибыл в аэропорт «Борисполь» и совершил попытку покинуть Украину. Экс-нардепа остановили, уточняют его статус, поскольку его фамилия упоминалось ранее в уголовных процессах. Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram-канале.

Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт «Борисполь» с целью вылететь за пределы Украины. В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию 21.00 Кононенко все еще не получил разрешения на прохождение государственной границы.

Напомним, в августе НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации депутатом от парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко.

Ранее сообщалось, что 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который пытался выехать из страны. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением.