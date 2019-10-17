Ігор Кононенко намагався вилетіти з України. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128240-eks-nardep-kononenko-namagaietsya-vyyihaty-z-ukrayiny-yogo-ne-vypuskaut-leschenko.html

Ракурс

Ігор Кононенко, колишній народний депутат від «БПП» та соратник екс-президента Петра Порошенка, сьогодні намагається покинути територію України.

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У четвер, 17 жовтня, Кононенко прибув до аеропорту «Бориспіль» та здійснив спробу покинути України. Екс-нардепа зупинили, уточнюють його статус, оскільки його прізвище раніше згадувалося в кримінальних провадженнях. Про це повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко у Telegram-каналі.

Колишній депутат Ігор Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України. У зв’язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, він був зупинений на кордоні для з’ясування його нинішнього статусу, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом 21.00 Кононенко все ще не отримав дозволу на проходження державного кордону.

Нагадаємо, у серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації депутатом від парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, який намагався виїхати з країни. Екс-посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем.