Криминальные новости: под Киевом бандиты совершили ДТП, чтобы расстрелять предпринимателя, фото — Национальная полиция

https://racurs.ua/n128399-pod-kievom-bandity-sovershili-dtp-chtoby-rasstrelyat-predprinimatelya-foto.html

Ракурс

Под Киевом неизвестные лица совершили ДТП, чтобы расстрелять частного предпринимателя. Инцидент произошел в селе Княжичи Броварского района.

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Бандиты подстерегли предпринимателя на узкой дороге и направили свой ВАЗ 2107 в Renault Kangoo бизнесмена. После столкновения из «Жигулей» вышел один из нападавших и начал стрелять в водителя Renault из пистолета.

Впоследствии нападавшие сели в другой автомобиль и скрылись, сообщила Национальная полиция. УНН сообщают, что жертвой нападения стал 46-летний частный предприниматель. Он находится в больнице с огнестрельными ранениями руки и обеих ног.

Полиция объявила операцию «Сирена» на территории Киевской области. Досудебное расследование начали по факту покушения на умышленное убийство.

Напомним, что 17 октября застреленного мужчины нашли в песчаном карьере в Одесской области вблизи Белгород-Днестровского, а суд Николаева отправил в СИЗО подозреваемого в расстреле трех работников АЗС, произошедшем в сентябре.