Кримінальні новини: під Києвом бандити скоїли ДТП, щоб розстріляти підприємця, фото — Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n128399-pid-kyievom-bandyty-skoyily-dtp-schob-rozstrilyaty-pidpryiemcya-foto.html

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Під Києвом невідомі особи скоїли ДТП, щоб розстріляти приватного підприємця. Інцидент стався у селі Княжичі Броварського району.

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Бандити підстерегли підприємця на вузькій дорозі і спрямували свій ВАЗ 2107 в Renault Kangoo бізнесмена. Після зіткнення з «Жигулів» вийшов один із нападників і почав стріляти у водія Renault із пістолета.

Згодом нападники сіли в інше авто і зникли, повідомила Національна поліція. УНН повідомляє, що жертвою нападу став саме 46-річний приватний підприємець. Він перебуває у лікарні з вогнепальними пораненнями руки та обох ніг.

Поліція оголосила операцію «Сирена» на території Київщини. Досудове розслідування розпочали за фактом замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, що 17 жовтня застреленого чоловіка знайшли у піщаному кар'єрі на Одещині поблизу Білгород-Дністровського, а суд Миколаєва відправив у СІЗО підозрюваного у розстрілі трьох працівників АЗС, що стався у вересні.