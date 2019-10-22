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Кримінальні новини: під Києвом бандити скоїли ДТП, щоб розстріляти підприємця, фото — Національна поліція

Під Києвом бандити скоїли ДТП, щоб розстріляти підприємця (ФОТО)

22 жов 2019, 11:05
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Під Києвом невідомі особи скоїли ДТП, щоб розстріляти приватного підприємця. Інцидент стався у селі Княжичі Броварського району.

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Бандити підстерегли підприємця на вузькій дорозі і спрямували свій ВАЗ 2107 в Renault Kangoo бізнесмена. Після зіткнення з «Жигулів» вийшов один із нападників і почав стріляти у водія Renault із пістолета.

Кримінальні новини: під Києвом бандити скоїли ДТП, щоб розстріляти підприємця, фото — Національна поліція

Згодом нападники сіли в інше авто і зникли, повідомила Національна поліція. УНН повідомляє, що жертвою нападу став саме 46-річний приватний підприємець. Він перебуває у лікарні з вогнепальними пораненнями руки та обох ніг.

Поліція оголосила операцію «Сирена» на території Київщини. Досудове розслідування розпочали за фактом замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, що 17 жовтня застреленого чоловіка знайшли у піщаному кар'єрі на Одещині поблизу Білгород-Дністровського, а суд Миколаєва відправив у СІЗО підозрюваного у розстрілі трьох працівників АЗС, що стався у вересні.

Джерело: Ракурс


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