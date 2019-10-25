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Сборная Украины по футболу: Шевченко объявил, кого вызвал на два заключительных матча 2019 года, фото — УАФ

Шевченко объявил, кого вызвал в сборную на два заключительных матча 2019 года

25 окт 2019, 21:28
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 25 октября объявил список игроков, которых вызвал для подготовки и участия в двух ближайших матчах национальной команды — товарищеском против Эстонии (14 ноября, Запорожье) и квалификационном к Евро-2020 против Сербии (17 ноября, Белград).

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Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, Шевченко надеется на прилет 25 футболистов, в том числе таких:

  • вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»);
  • защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — «Динамо» Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — «Шахтер» Донецк), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия);
  • полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер» Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия);
  • нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк).

Сине-желтые начнут свой заключительный в 2019 году сбор 11 ноября в Киеве. Напомним, национальная сборная Украины в начале октября напрямую вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года, выиграв дома у португальцев со счетом 2:1.

Источник: Ракурс


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