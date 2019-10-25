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Збірна України з футболу: Шевченко оголосив, кого викликав на два заключні матчі 2019 року, фото — УАФ

Шевченко оголосив, кого викликав у збірну на два заключні матчі 2019 року

25 жов 2019, 21:28
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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 25 жовтня оголосив список гравців, яких викликав для підготовки та участі у двох найближчих матчах національної команди — товариському проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та кваліфікаційному до Євро-2020 проти Сербії (17 листопада, Белград).

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Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, Шевченко сподівається на приліт 25 футболістів, зокрема таких:

  • воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»);
  • захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — «Динамо» Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар» Донецьк), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія);
  • півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — «Динамо» Київ), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Євген Шахов («Лечче», Італія), Мар’ян Швед («Селтик», Шотландія);
  • нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк).

Синьо-жовті розпочнуть свій заключний у 2019 році збір 11 листопада в Києві. Нагадаємо, національна збірна України на початку жовтня напряму вийшла у фінальну частину Чемпіонату Європи 2020 року, вигравши вдома у португальців з рахунком 2:1.

Джерело: Ракурс


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