Безвозвратные потери боевиков в октябре составили 96 человек, фото: «5 канал»

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Ракурс

На Донбассе российские боевики и члены незаконных военных формирований так называемых ЛНР и ДНР в октябре этого года потеряли 96 человек.

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Из этого перечня 33 являются необратимыми потерями. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Боевики 31 октября 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения ООС работают в режиме «Желтый», который был введен 28 октября. Этот режим предусматривает дополнительные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, а также введение ограничений для гражданского населения.

Напомним, в октябре в результате боевых действий на Донбассе погибли девять украинских военнослужащих. Шестеро военных были убиты снайперами противника, двое — погибли из-за обстрелов, еще один военнослужащий стал жертвой подрыва взрывного устройства.