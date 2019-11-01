Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Безвозвратные потери боевиков в октябре составили 96 человек, фото: «5 канал»

В штабе ООС назвали потери боевиков в октябре (ВИДЕО)

1 ноя 2019, 20:57
999

На Донбассе российские боевики и члены незаконных военных формирований так называемых ЛНР и ДНР в октябре этого года потеряли 96 человек.

Loading...

Из этого перечня 33 являются необратимыми потерями. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Боевики 31 октября 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения ООС работают в режиме «Желтый», который был введен 28 октября. Этот режим предусматривает дополнительные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, а также введение ограничений для гражданского населения.

Напомним, в октябре в результате боевых действий на Донбассе погибли девять украинских военнослужащих. Шестеро военных были убиты снайперами противника, двое — погибли из-за обстрелов, еще один военнослужащий стал жертвой подрыва взрывного устройства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 1 ноября: завершение разведения войск, дело против депутата от «Евросолидарности», Яременко уходит с поста

Главными новостями дня стали: завершение разведения войск в районе города Золотое, дело против депутата София Федыны, скандальный нардеп Богдан Яременко уходит с поста главы комитета по иностранным делам

Новости Украины
23:33

Дело против Федыны и Звиробий: в «Евросолидарности» напомнили о скандальных высказываниях коллег из «Слуги народа»

В «Европейской солидарности прокомментировали сегодняшнюю новость об уголовном производстве относительно Софии Федыны и Маруси Звиробий, открытое в связи с видео, в котором упоминается действующий президент

Новости Украины
22:59