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Ракурс
Безповоротні втрати бойовиків у жовтні склали 96 осіб, фото: «5 канал»

У штабі ООС назвали втрати бойовиків у жовтні (ВІДЕО)

1 лис 2019, 20:57
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На Донбасі російські бойовики та члени незаконних військових формувань так званих ЛНР та ДНР у жовтні цього року втратили 96 осіб.

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З цього переліку 33 є безповоротними втратами. Про це з посиланням на дані розвідки повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Бойовики 31 жовтня 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця, ще один військовий отримав бойове травмування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення ООС працюють у режимі «Жовтий», який було запроваджено 28 жовтня. Цей режим передбачає додаткові повноваження для військовослужбовців та правоохоронців, а також запровадження обмежень для цивільного населення.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок бойових дій на Донбасі загинули дев’ять українських військовослужбовців. Шестеро військових були вбиті снайперами ворога, двоє - загинули через обстріли, ще один військовослужбовець став жертвою підриву вибухового пристрою.

Джерело: Ракурс


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