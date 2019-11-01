Безповоротні втрати бойовиків у жовтні склали 96 осіб, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n128889-u-shtabi-oos-nazvaly-vtraty-boyovykiv-u-jovtni-video.html

Ракурс

На Донбасі російські бойовики та члени незаконних військових формувань так званих ЛНР та ДНР у жовтні цього року втратили 96 осіб.

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З цього переліку 33 є безповоротними втратами. Про це з посиланням на дані розвідки повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Бойовики 31 жовтня 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця, ще один військовий отримав бойове травмування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення ООС працюють у режимі «Жовтий», який було запроваджено 28 жовтня. Цей режим передбачає додаткові повноваження для військовослужбовців та правоохоронців, а також запровадження обмежень для цивільного населення.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок бойових дій на Донбасі загинули дев’ять українських військовослужбовців. Шестеро військових були вбиті снайперами ворога, двоє - загинули через обстріли, ще один військовослужбовець став жертвою підриву вибухового пристрою.