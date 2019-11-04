Новости Украины

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Ракурс
В Черновцах задержали крупную банду фальшивомонетчиков, фото - Нацполиция

В Черновцах разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков (ФОТО)

4 ноя 2019, 12:45
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Фальшивомонетчики в Черновцах за фальшивую иностранную валюту скупали автомобили и дорогую цифровую технику. Всего полиции известно о не менее 15 таких фактов.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, деятельность преступников распространялась и на соседние регионы. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Преступную схему организовали десять местных жителей в возрасте от 19 до 39 лет. Организатором преступной группы выступил 19-летний житель Черновцов.

По данным следствия, около года полицейские устанавливали участников группы и их связи. 3 ноября был задержан ее организатор, который пытался сбыть 2,5 тыс. поддельных долларов. В его автомобиле также обнаружили 27,5 тыс. долл. с признаками подделки.

Всего за сутки полицейские осуществили 20 обысков, во время которых изъяли не менее 62 тыс. долл., половина из которых была с признаками подделки. Также изъято более 5,5 тыс. евро и 166 тыс. грн. Кроме того, полицейские нашли оружие.

В Черновцах задержали крупную банду фальшивомонетчиков, фото - Нацполиция

В Черновцах задержали крупную банду фальшивомонетчиков, фото - Нацполиция

Всего были задержана два человека, оба помещены в изолятор временного содержания.

Напомним, что в июле сбыт фальшивой иностранной валюты в Киеве был блокирован сотрудниками Службы безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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