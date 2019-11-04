Новини України

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У Чернівцях затримали велику банду фальшивомонетників, фото - Нацполіція

У Чернівцях викрили велику банду фальшивомонетників (ФОТО)

4 лис 2019, 12:45
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Фальшивомонетники у Чернівцях за фальшиву іноземну валюту скуповували автомобілі та дорогу цифрову техніку. Всього поліції відомо про не менше 15 таких фактів.

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Як повідомили в прес-службі Національної поліції, діяльність злочинців поширювалася і на сусідні регіони. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі та конфіскація майна.

Злочинну схему організували десять місцевих жителів віком від 19 до 39 років. Організатором злочинної групи виступив 19-річний мешканець Чернівців.

За даними слідства, близько року поліцейські встановлювали учасників групи та їхні зв’язки. 3 листопада був затриманий її організатор, який намагався збути 2,5 тис. підроблених доларів. В його автомобілі також виявили 27,5 тис. дол. з ознаками підробки.

Всього за добу поліцейські здійснили 20 обшуків, під час яких вилучили не менше 62 тис. дол., половина з яких була з ознаками підробки. Також вилучено понад 5,5 тис. євро та 166 тис. грн. Крім того, поліцейські знайшли зброю.

У Чернівцях затримали велику банду фальшивомонетників, фото - Нацполиция

У Чернівцях затримали велику банду фальшивомонетників, фото - Нацполиция

Всього було затримано двоє осіб, обидва знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, що в липні збут фальшивої іноземної валюти у Києві був заблокований співробітниками Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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