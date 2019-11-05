Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оксана Маркарова озвучила приоритеты работы Минфина. Фото: pravda.com

Маркарова назвала основные приоритеты работы Министерства финансов

5 ноя 2019, 15:11
999

Министерство финансов Украины уже определило приоритетные направления работы на ближайшие годы.

Loading...

Главный приоритет — принять трехлетнюю бюджетную декларацию. Чиновники ведомства сейчас активно работают в этом направлении. Об этом 5 ноября заявила глава Минфина Оксана Маркарова в интервью изданию «Экономическая правда».

Мы сейчас активно работаем с министерствами над бюджетом на 2020 год и в процессе обсуждаем некоторые моменты, которые лягут в ее основу. Это будет декларация на 2021−2023 годы, — отметила министр.

Также Макарова во время своей работы во главе Минфина хочет продолжить фискальную консолидацию, то есть уменьшить бюджетный дефицит. Сейчас цель ведомства номер один — содержание первичного профицита.

Министр хочет добиться завершения реформы Государственной фискальной службы и создать Таможенную службу и Налоговую службу. С 2020 года планируется создание еще одного важного ведомства — Бюро финансовых расследований.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что правительства планирует развивать «ПриватБанк» как государственный банк, минимизировать потери государства от докапитализации учреждения и в будущем продать его.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Пенсии, реестры, трансплантация: Зеленский «нарезал» задачи правительству (ФОТО)

Президент Зеленский собрал сегодня министров и руководство Рады и объявил задачи для Кабмина. Речь шла о пенсиях, реестрах, трансплантации, упрощении разрешительных процедур и разработке профильного законодательства

Новости Украины
20:21

Жеваго убежал от ГБР в Швейцарию — СМИ

Бизнесмен, бывший народный депутат, президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго скрывается в Швейцарии. Это произошло после того, как НАБУ сообщило ему о подозрении в декларировании недостоверной информации на более чем 19 млн грн

Новости Украины
19:13