Оксана Маркарова озвучила приоритеты работы Минфина. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n129021-markarova-nazvala-osnovnye-prioritety-raboty-ministerstva-finansov.html

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Министерство финансов Украины уже определило приоритетные направления работы на ближайшие годы.

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Главный приоритет — принять трехлетнюю бюджетную декларацию. Чиновники ведомства сейчас активно работают в этом направлении. Об этом 5 ноября заявила глава Минфина Оксана Маркарова в интервью изданию «Экономическая правда».

Мы сейчас активно работаем с министерствами над бюджетом на 2020 год и в процессе обсуждаем некоторые моменты, которые лягут в ее основу. Это будет декларация на 2021−2023 годы, — отметила министр.

Также Макарова во время своей работы во главе Минфина хочет продолжить фискальную консолидацию, то есть уменьшить бюджетный дефицит. Сейчас цель ведомства номер один — содержание первичного профицита.

Министр хочет добиться завершения реформы Государственной фискальной службы и создать Таможенную службу и Налоговую службу. С 2020 года планируется создание еще одного важного ведомства — Бюро финансовых расследований.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что правительства планирует развивать «ПриватБанк» как государственный банк, минимизировать потери государства от докапитализации учреждения и в будущем продать его.