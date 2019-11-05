Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Оксана Маркарова озвучила пріоритети роботи Мінфіну. Фото: pravda.com

Маркарова назвала основні пріоритети роботи Міністерства фінансів

5 лис 2019, 15:11
999

Міністерство фінансів України вже визначило пріоритетні напрямки роботи на найближчі роки.

Loading...

Головний пріоритет — ухвалити трирічну бюджетну декларацію. Чиновники відомства наразі активно працюють у цьому напрямку. Про це 5 листопада заявила очільник Мінфіну Оксана Маркарова в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

Ми зараз активно працюємо з міністерствами над бюджетом на 2020 рік і в процесі обговорюємо деякі моменти, які ляжуть в її основу. Це буде декларація на 2021−2023 роки, — зазначила міністр.

Також Макарова під час своєї роботи на чолі Мінфіну хоче продовжити фіскальну консолідацію, тобто зменшити бюджетний дефіциту. Наразі ціль відомства номер один — утримання первинного профіциту.

Міністр хоче домогтися завершення реформи Державної фіскальної служби й створити Митну службу й Податкову службу. З 2020 року планується створення ще одного важливого відомства — Бюро фінансових розслідувань.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що уряду планує розвивати «ПриватБанк» як державний банк, мінімізувати втрати держави від докапіталізації установи та в майбутньому продати його.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

70% прострілювалися: п’ятьом топ-чиновникам Міноборони повідомлено про підозру у справі про закупівлю неякісних бронежилетів

ДБР повідомило про підозру п’ятьом топ-чиновникам Міноборони у справі про закупівлю бронежилетів. Слідство встановило, що у дощових умовах ця військова амуніція прострілюється. Міноборони придбало 20 тис., але 7 тис. бронежилетів виявилися неякісними

Новини України
17:07