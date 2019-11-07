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Ракурс
Отравление на свадьбе: на Львовщине в больницу попали 11 человек, фото — mpz.brovary.org

В ресторане на Львовщине отравились 11 человек: полиция начала расследование

7 ноя 2019, 12:37
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Массовое отравление в ресторане произошло на Львовщине. Пострадали 11 человек.

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Жители города Яворов, Новояворовск и сел Яворовского района обратились в инфекционное отделение одной из местных больниц, где им поставили диагноз острый гастроэнтерит. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Львовской области.

Заявление о факте массового отравления поступило в Яворовское отделение полиции 6 ноября. Было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 ККУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), предусматривающей наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

Установлено, что пострадавшие 3 ноября отмечали свадьбу в одном из ресторанов Новояворовска, после чего у них ухудшилось самочувствие. Как заявляют врачи, их состояние уже стабилизировалось.

На данный момент продолжается досудебное расследование, уточняются обстоятельства произошедшего и назначаются необходимые экспертизы.

Напомним, в конце октября «Ракурс» сообщал о массовом отравлении во Львове. В одном из общежитий города студенты пострадали от газового баллончика.

Источник: Ракурс


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