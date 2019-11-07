Отруєння на весіллі: на Львівщині у лікарні потрапило 11 осіб, фото — mpz.brovary.org

https://racurs.ua/ua/n129124-u-restorani-na-lvivschyni-otruyilysya-11-osib-policiya-pochala-rozsliduvannya.html

Ракурс

Масове отруєння в ресторані сталося на Львівщині. Постраждали 11 осіб.

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Жителі міста Яворів, Новояворівськ і сіл Яворівського району звернулися до інфекційного відділення однієї з місцевих лікарень, де їм поставили діагноз гострий гастроентерит. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Львівської області.

Заява про факт масового отруєння надійшла в Яворівське відділення поліції 6 листопада. Було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), що передбачає покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Встановлено, що потерпілі 3 листопада відзначали весілля в одному з ресторанів Новояворівська, після чого у них погіршилося самопочуття. Як заявляють лікарів, їхній стан вже стабільним.

Наразі триває досудове розслідування, уточнюються обставини події та призначаються необхідні експертизи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Ракурс» повідомляв про масове отруєння у Львові. В одному з гуртожитків міста студенти постраждали від газового балончика.