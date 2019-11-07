Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Отруєння на весіллі: на Львівщині у лікарні потрапило 11 осіб, фото — mpz.brovary.org

У ресторані на Львівщині отруїлися 11 осіб: поліція почала розслідування

7 лис 2019, 12:37
999

Масове отруєння в ресторані сталося на Львівщині. Постраждали 11 осіб.

Loading...

Жителі міста Яворів, Новояворівськ і сіл Яворівського району звернулися до інфекційного відділення однієї з місцевих лікарень, де їм поставили діагноз гострий гастроентерит. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Львівської області.

Заява про факт масового отруєння надійшла в Яворівське відділення поліції 6 листопада. Було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), що передбачає покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Встановлено, що потерпілі 3 листопада відзначали весілля в одному з ресторанів Новояворівська, після чого у них погіршилося самопочуття. Як заявляють лікарів, їхній стан вже стабільним.

Наразі триває досудове розслідування, уточнюються обставини події та призначаються необхідні експертизи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Ракурс» повідомляв про масове отруєння у Львові. В одному з гуртожитків міста студенти постраждали від газового балончика.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Заява про держзраду: Баканов отримав матеріали проти Богдана (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол 7 листопада подала у Службу безпеки України заяву про вчинення керівником Офісу президента Андрієм Богданом державної зради

Новини України
12:12

Масова бійка футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини сталася в центрі Львова (ВІДЕО)

У центрі Львова вчора ввечері сталася масова бійка близько ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини. Внаслідок інциденту постраждали двоє поліцейських

Новини України
09:35