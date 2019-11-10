Госдеп разблокировал помощь Украине еще до решения Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n129237-gosdep-ssha-razblokiroval-pomosch-ukraine-do-resheniya-trampa-bloomberg.html

Ракурс

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в сентябре 2019 года самостоятельно принял решение о выделении финансовой помощи Украине.

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Это было сделано еще до того, как соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп. Глава США разблокировал помощь 11 сентября, а Госдеп принял соответствующее решение за несколько дней до этого числа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что сотрудники Государственного департамента разблокировали помощь, поскольку, проведя разбирательство с привлечением юристов, пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам президент не обладают полномочиями заморозить выделение указанных средств в размере примерно 140 млн долл. по линии Госдепартамента.

Напомним, в сентябре в Соединенных Штатах Америки разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

Американский лидер якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Трамп предупреждал Зеленского, что может прекратить предоставление Украине американской военной помощи в том случае, если тот не начнет расследование против Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования.

Уже 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.