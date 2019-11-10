Держдеп розблокував допомогу Україні ще до рішення Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129237-derjdep-ssha-rozblokuvav-dopomogu-ukrayini-do-rishennya-trampa-bloomberg.html

Ракурс

Державний департамент Сполучених Штатів Америки у вересні 2019 року самостійно прийняв рішення про виділення частини фінансової допомоги Україні.

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Це було зроблено ще до того, як відповідне розпорядження віддав президент США Дональд Трамп. Глава США розблокував допомогу 11 вересня, а Держдеп прийняв відповідне рішення за кілька днів до цього числа. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що співробітники Державного департаменту розблокували допомогу, оскільки провівши розгляд з залученням юристів, прийшли до висновку, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому та сам президент не володіють повноваженнями заморозити виділення зазначених коштів у розмірі приблизно 140 млн дол. по лінії Держдепартаменту.

Нагадаємо, у вересні в Сполучених Штатах Америки розгорівся скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Американський лідер начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Трамп попереджав Зеленського, що може припинити надання Україні американської військової допомоги в тому випадку, якщо той не почне розслідування проти Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування.

Вже 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.