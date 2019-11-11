Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Фото: liga.net

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Транзит газа через Украину будет осуществляться в небольших объемах в том случае, если российская компания «Газпром» продолжит блокировать доступ к украинской ГТС другим пользователям системы.

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В таком случае через украинскую трубу могут перекачивать газ из Румынии в Словакию, Польшу или Венгрию. Причем объемы газа будут относительно невелики — 5 млрд куб. м в год. Сейчас объемы российского транзита составляют примерно 90 млрд куб. м. Об этом исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил в интервью «Прямому».

По словам Витренко, газовики разрабатывают инновационные варианты использования мощностей украинской ГТС, но пока они рассматриваются как «новые технологии».

Руководитель «Нафтогаза» отметил, что возможен такой вариант, что вообще через украинскую ГТС не будет транзита. Соответственно, «Нафтогаз» не будет получать каждый месяц 200−250 млн долл. доходов от транзита и перечислять средства в государственный бюджет.

Именно поэтому газовики раньше решили закачивать газ в подземные хранилища газа для того, чтобы хватало его на зимний период. Сейчас Украина закачала 21 млрд 700 млн куб. м газа и это даже больше, чем нужно.

Его должно хватить для того, чтобы в совокупности с газом собственной добычи покрыть все потребности украинцев в природном газе. Но при этом экономические последствия, негативные экономические последствия от того, что не будет доходов от транзита, они будут, уже начиная с февраля этого года, — отметил Витренко.

Напомним, в компании «Укртрансгаз» заявили, что транзит газа в Украину может осуществляться с Балкан, так как на газоизмерительной станции «Гребеники», которая расположена на границе с Молдовой, завершили соответствующие работы.