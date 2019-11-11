Виконавчий директор компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Фото: liga.net

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Транзит газу через Україну буде здійснюватися у невеликих обсягах у тому разі, якщо російська компанія «Газпром» продовжить блокувати доступ до української ГТС іншим користувачам системи.

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У такому разі через українську трубу можуть перекачувати газ з Румунії в Словаччину, Польщу чи Угорщину. Причому обсяги газу будуть відносно невеликі — 5 млрд куб. м на рік. Наразі обсяги російського транзиту становлять приблизно 90 млрд куб. м. Про це виконавчий директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив в інтерв’ю «Прямому».

За словами Вітренка, газовики напрацьовують інноваційні варіанти використання потужностей української ГТС, але наразі вони розглядаються як «нові технології».

Керівник «Нафтогазу» відзначив, що можливий такий варіант, що взагалі через українську ГТС не буде транзиту. Відповідно «Нафтогаз» не буде отримувати кожен місяць 200−250 млн дол. доходів від транзиту й перераховувати кошти в державний бюджет.

Саме тому газовики раніше вирішили закачувати газ в підземні сховища газу для того, щоб вистачало його на зимовий період. Наразі Україна закачала 21 млрд 700 млн куб. м газу й це навіть більше, ніж потрібно.

Його має вистачити для того, щоб в сукупності з газом власного видобутку покрити всі потреби українців в природному газі. Але при цьому економічні наслідки, негативні економічні наслідки від того, що не буде доходів від транзиту, вони будуть, вже починаючи з лютого цього року, — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, в компанії «Укртрансгаз» заявили, що транзит газу до України може здійснюватися з Балкан, оскільки на газовимірювальній станції «Гребеники», яка розташована на кордоні з Молдовою, завершили відповідні роботи.