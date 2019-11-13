Прокуратура вызвала на допрос Ляшко из-за драки с Герусом. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n129381-prokuratura-vyzvala-na-dopros-lyashko-iz-za-draki-s-gerusom-foto.html

Ракурс

Олег Ляшко получил уведомление от Бориспольской прокуратуры, в котором его вызывают для допроса и вручения подозрения из-за нападения на народного депутата Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь».

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Лидера Радикальной партии ждут в прокуратуре 18 ноября. Об этом Ляшко сообщил в Facebook и прикрепил фотокопию повестки.

Ляшко заявил, что обязательно придет на допрос, хотя и считает дело сфабрикованным. Он также обвинил Геруса в госизмене, заявив, что «его руками Россия уничтожает энергонезависимость Украины», а посадить хотят Ляшко, который якобы ведет борьбу с этим.

Как известно, 6 ноября Ляшко опубликовал видео своей драки с Герусом в аэропорту «Борисполь», которого обвинил в лоббировании российских интересов. По мнению Ляшко, законопроект, автором которого является Герус, позволяет возобновить поставки российской электроэнергии в Украину. В свою очередь Герус обвинил Ляшко в лоббировании интересов украинского олигарха Рината Ахметова.

По факту драки Ляшко с Герусом полиция открыла уголовное производство об угрозах или насилии в отношении государственного деятеля.