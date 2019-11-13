Прокуратура викликала на допит Ляшка через бійку з Герусом. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n129381-prokuratura-vyklykala-na-dopyt-lyashka-cherez-biyku-z-gerusom-foto.html

Ракурс

Олег Ляшко отримав повістку від Бориспільської прокуратури, в якій його викликають для допиту та вручення підозри через напад на народного депутата Андрія Геруса в аеропорту «Бориспіль».

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Лідера Радикальної партії чекають у прокуратурі 18 листопада. Про це Ляшко повідомив у Facebook і прикріпив фотокопію повістки.

Ляшко заявив, що обов’язково прийде на допит, хоч і вважає справу сфабрикованою. Він також звинуватив Геруса у держзраді, заявивши, що «його руками Росія знищує енергонезалежність України», а посадити хочуть Ляшка, який нібито веде боротьбу проти цього.

Як відомо, 6 листопада цього року Ляшко опублікував відео своєї бійки в аеропорту «Бориспіль» із Герусом, якого звинуватив у лобіюванні російських інтересів. На думку Ляшка, законопроект, автором якого виступає Герус, дозволяє відновити постачання російської електроенергії до України. У свою чергу Герус звинуватив Ляшка в лобіюванні інтересів українського олігарха Ріната Ахметова.

За фактом бійки Ляшка з Герусом поліція відкрила кримінальне провадження про погрози і насильство стосовно державного діяча.