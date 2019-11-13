Тайсону грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес ультрас «Динамо», фото: Instagram

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Ракурс

Футболист донецкого «Шахтера» Тайсон может получить три матча дисквалификации за неприличный жест в адрес болельщиков «Динамо».

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Своим поведением бразильский форвард отметился в матче с киевским клубом 10 ноября. Об этом сообщает SportArena.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может рассмотреть инцидент. Заседание функционеров пройдет 21 ноября. Согласно дисциплинарными правилами УАФ, игроку «Шахтера» грозит дисквалификация на 3 матча.

КДК УАФ также изучит действия фанатов «Динамо». Некоторые из них выкрикивали неприятные слова в адрес Тайсона. Это и спровоцировало нападающего показать им средний палец. В матче, который завершился со счетом 1:0 в пользу чемпионов Украины, самого бразильца удалили.

Ранее в Национальной полиции Харьковской области заявили, что ищут около 20 болельщиков, которые находились в фан-секторе киевского клуба, выкрикивали расистские лозунги. Уголовное производство правоохранителями открыто согласно ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и прочего).