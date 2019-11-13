Тайсону загрожує дискваліфікація за непристойний жест на адресу ультрас «Динамо», фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n129396-taysonu-zagrojuie-dyskvalifikaciya-za-neprystoynyy-jest-na-adresu-ultras-dynamo.html

Ракурс

Футболіст донецького «Шахтаря» Тайсон може отримати три матчі дискваліфікації за непристойний жест на адресу вболівальників «Динамо».

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Своєю поведінкою бразильський форвард відзначився в матчі з київським клубом 10 листопада. Про це повідомляє SportArena.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу може розглянути інцидент. Засідання функціонерів пройде 21 листопада. Згідно дисциплінарними правилами УАФ, гравцеві «Шахтаря» загрожує дискваліфікація на 3 матчі.

КДК УАФ також вивчить дії фанатів «Динамо». Деякі з них вигукували неприємні слова на адресу Тайсона. Це і спровокувало нападника показати їм середній палець. У матчі, який завершився з рахунком 1: 0 на користь чемпіонів України, самого бразильця видалили.

Раніше в Національній поліції Харківської області заявили, що шукають близько 20 уболівальників, які перебували в фан-секторі київського клубу, вигукували расистські гасла. Кримінальне провадження правоохоронцями відкрито згідно ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та іншого).