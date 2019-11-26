Транзитный газ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n129962-naftogaz-rasskazal-chto-sdelaet-s-rossiyskim-gazom-v-ukrainskoy-gts-v-sluchae-ne-podpisaniya.html

Ракурс

Транзитный газ из России, который сейчас находится в украинской газоснабжающей системе, с 1 января закачают в подземные хранилища газа Украины в случае, если между странами не будет заключен транзитный контракт.

Весь российский газ, который будет находиться на территории Украины без документального оформления, будет считаться «газом неопределенного собственника». Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.

Витренко подчеркнул, что таким этот природный ресурс будет считаться до тех пор, пока не произойдет его документальное оформление.

Вопрос о транзите газа обсуждался во время вчерашнего телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного контракта о транзите российского газа в Европу через Украину, в чем заинтересованы все стороны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что газовые переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту голубого топлива из РФ в Европу через украинскую территорию завершились безрезультатно и разочаровали представителей Еврокомиссии.