Транзитний газ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n129962-naftogaz-rozpoviv-scho-zrobyt-z-rosiyskym-gazom-v-ukrayinskiy-gts-u-razi-nepidpysannya.html

Ракурс

Транзитний газ із Росії, що наразі перебуває в українській газопостачальній системі, з 1 січня закачають у підземні сховища газу України у разі, якщо між країнами не буде укладено транзитний контракт.

Увесь російській газ, який перебуватиме на території України без документального оформлення, вважатиметься «газом невизначеного власника». Про це заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook.

Вітренко наголосив, що таким цей природний ресурс буде вважатися до тих пір, поки не відбудеться його документальне оформлення.

Питання щодо транзиту газу обговорювалося під час вчорашньої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним. Зеленський зазначив, що необхідно домовитися про підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через Україну, в чому зацікавлені всі сторони.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що газові переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом» щодо транзиту блакитного палива з РФ до Європи через українську територію завершилися безрезультатно і розчарували представників Єврокомісії.