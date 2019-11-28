Германия выделит средства для пострадавшего населения Донбасса. Фото: kiew.diplo.de

https://racurs.ua/n130074-germaniya-i-fond-adra-vydelyat-dlya-mirnyh-jiteley-donbassa-1-mln-evro.html

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Правительство Германии в 2020 году выделит 850 тыс. евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине.

Деньги должны пойти на помощь гражданским жителям Донбасса. Кроме того, еще 200 тыс. евро собственных средств предоставит фонд ADRA. С 2016 по 2019 годы работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

Помощь пойдет на нужды жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта — пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям или отцам, многодетным семьям, переселенцам.

Отмечается, что фонд улучшит гуманитарную защиту, психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, а также предоставит доступ к медицинским и социальным службам, обеспечит питьевой водой. Кроме того, ADRA будет предлагать нуждающимся также социальные транспортные услуги.

Напомним, в июле стало известно, что Германия выделит 760 тыс. евро украинцам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. За эти деньги создадут центры по психосоциальной стабилизации людей.