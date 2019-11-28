Німеччина виділить кошти для постраждалого населення Донбасу. Фото: kiew.diplo.de

https://racurs.ua/ua/n130074-nimechchyna-ta-fond-adra-vydilyat-dlya-myrnyh-meshkanciv-donbasu-1-mln-ievro.html

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Уряд Німеччини в 2020 році виділить 850 тис. євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні.

Гроші повинні піти на допомогу цивільним жителям Донбасу. Крім того, ще 200 тис. євро власних коштів надасть фонд ADRA. З 2016 по 2019 роки робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на 4,6 млн євро. Про це 28 листопада повідомила прес-служба посольства Німеччини в Україні.

Допомога піде на потреби мешканців Донецької та Луганської областей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту — літнім людям, інвалідам, одиноким матерям чи батькам, багатодітним сім‘ям, переселенцям.

Зазначається, що фонд покращить гуманітарний захист, психосоціальне здоров’я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, а також надасть доступ до медичних та соціальних служб, забезпечить питною водою. Крім того, ADRA пропонуватиме нужденним також соціальні транспортні послуги.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Німеччина виділить 760 тис. євро українцям, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України. За ці гроші створять центри з психосоціальної стабілізації людей.