ВРУ рассматривает изменения в закон о ГБР. Фото: uainfo.org

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Верховная Рада Украины 3 декабря планирует одобрить во втором чтении законопроект № 2116 «О Государственном бюро расследований».

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку № 320 к законопроекту № 2116, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР и его заместителей. Закон о Бюро сегодня будут рассматривать первым. Об этом говорится на веб-странице ВРУ.

Также нардепы должны принять проекты постановлений № 2506 и № 2507, которые предусматривают досрочное прекращение полномочий парламентариев от фракции «Слуга народа» Александра Кубракова и Алексея Кучера. Первый стал главой «Укравтодора», а Кучер назначен президентом председателем Харьковской ОГА.

В повестке дня значится и рассмотрение во втором чтении законопроекта № 0963 «О внесении изменений в закон Украины „О дорожном движении“ относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных». В первом чтении этот закон рассмотрел парламент прошлого созыва.

Кроме того, народные избранники планируют рассмотреть в первом чтении проект закона № 2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов». Новый нормативный акт окончательно отменит депутатскую неприкосновенность.

На сайте ВРУ сообщается также, что на сегодня запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2300 по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового. Рада повторно рассмотрит и закон № 1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о необходимости продлить работу Рады в пленарном режиме с рассмотрения во втором чтении поправок в закон № 2116 «О Государственном бюро расследований».