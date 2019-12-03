ВРУ розглядає зміни до закону про ДБР. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n130276-verhovna-rada-rozglyadaie-zminy-do-zakonu-pro-derjburo-rozsliduvan-translyaciya.html

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Верховна Рада України 3 грудня планує схвалити у другому читанні законопроект № 2116 «Про Державне бюро розслідувань».

Раніше парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку № 320 до законопроекту № 2116, яка передбачає дострокове припинення повноважень директора ДБР та його заступників. Закон про Бюро сьогодні почнуть розглядати першим. Про це йдеться на веб-сторінці ВРУ.

Також нардепи повинні ухвалити проекти постанов № 2506 і № 2507, що передбачають дострокове припинення повноважень парламентарів від фракції «Слуга народу» Олександра Кубракова та Олексія Кучера. Перший став очільником «Укравтодору», а Кучер призначений президентом головою Харківської ОДА.

У порядку денному значиться й розгляд другому читанні законопроекту № 0963 «Про внесення змін до закону України „Про дорожній рух“ щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних». У першому читанні цей закон розглянув парламент минулого скликання.

Крім того, народні обранці сьогодні планують розглянути у першому читанні проект закону № 2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону «Про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів». Новий нормативний акт остаточно скасує депутатську недоторканність.

На сайті ВРУ також повідомляється, що на сьогодні запланований розгляд у другому читанні законопроекту № 2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового. Рада повторно розгляне й закон № 1231 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про необхідність продовжити роботу Ради у пленарному режимі із розгляду у другому читанні правок до закону № 2116 «Про Державне бюро розслідувань».