Ломаченко стал лучшим боксером года по версии WBO. Фото: inter.ua

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Ракурс

Василий Ломанченко, украинский спортсмен, получил титул лучшего боксера 2019 года по версии совета Всемирной боксерской организации (WBO).

Процедура награждения украинца состоялась на Конгрессе WBO в Токио. Вручение награды спортсмену происходило во время официальной церемонии.

В 2019 году Ломанченко дважды защитил свой чемпионский титул. В апреле в Лос-Анджелесе он нокаутировал Энтони Кролла, а в августе в Лондоне победил по очкам Люка.

Ломанченко — профессиональный украинский боксер. С сентября 2018 года он возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Ломанченко дважды становился чемпионом Олимпийских игр. На любительском уровне он является двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом Украины. Его считают самым титулованным украинским боксером.

Ранее Ломаченко рассказал, что думает о войне России с Украиной.