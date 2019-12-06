Ломаченко став найкращим боксером року за версією WBO. Фото: inter.ua

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Ракурс

Василь Ломанченко, український спортсмен, здобув титул найкращого боксеру 2019 року за версією ради Світової боксерської організації (WBO).

Процедура нагородження українця відбулася на Конгресі WBO в Токіо. Вручення нагороди спортсмену відбулося під час офіційної церемонії.

У 2019 році Ломанченко двічі захистив свій чемпіонський титул. У квітні в Лос-Анджелесі він нокаутував Ентоні Кролла, а в серпні в Лондоні переміг за очками Люка.

Ломанченко — професійний український боксер. З вересня 2018 року він очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією журналу The Ring.

Ломанченко двічі ставав чемпіоном Олімпійських ігор. На аматорському рівні є дворазовим чемпіоном світу, чемпіоном Європи і багаторазовим чемпіоном України. Його вважають найтитулованішим українським боксером.

Раніше Ломаченко розповів, що думає про війну Росії з Україною.