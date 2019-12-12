Лига Европы: букмекеры верят в победу «Динамо» над «Лугано», фото: скриншот

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Ракурс

Киевское «Динамо» считают фаворитом в матче против швейцарского «Лугано».

Состоится шестой тур группового турнира Лиги Европы. Победа гарантирует команде Алексея Михайличенко второе место в квартете В.

Букмекеры оценивают вероятную победу киевлян коэффициентом 1,23, ничья оценивается в 6,2, победа гостей — 14,5. Аналитики считают шансы украинцев очень высокими.

В турнирной таблице группы лидирует датский «Копенгаген». У коллектива 9 очков после пяти матчей. На втором месте находится шведский «Мальме» с 8 очками, 6 — у «Динамо». В активе швейцарцев — два балла, для «Лугано» матч в Киеве является последним в этой еврокубковой кампании.

Из-за дисквалификаций в решающем матче «Динамо» не помогут Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Беньямин Вербич. Начало игры в Киеве — в 19:55 на НСК «Олимпийский».

Ранее донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Аталанте в Лиге Чемпионов со счетом 0: 3. Украинская команда не смогла выйти из группы самого престижного клубного турнира Европы.