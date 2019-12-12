Ліга Європи: букмекери вірять у перемогу «Динамо» над «Лугано», фото: скріншот

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Ракурс

Київське «Динамо» вважають фаворитом у матчі проти швейцарського «Лугано».

Відбудеться шостий тур групового турніру Ліги Європи. Перемога гарантує команді Олексія Михайличенка друге місце в квартеті В.

Букмекери оцінюють ймовірну перемогу киян коефіцієнтом 1,23, нічия оцінюється в 6,2, перемога гостей — 14,5. Аналітики вважають шанси українців дуже високими.

В турнірній таблиці групи лідирує данський «Копенгаген». У колективу 9 очок після п’яти матчів. На другому місці знаходиться шведський «Мальме» з 8 очками, 6 — у «Динамо». В активі швейцарців — два бали, для «Лугано» матч у Києві є останнім у цій єврокубковій кампанії.

Через дискваліфікації у вирішальному матчі «Динамо» не допоможуть Сергій Сидорчук, Артем Шабанов і Беньямін Вербич. Початок гри в Києві — о 19:55 на НСК «Олімпійський».

Раніше донецький «Шахтар» програв італійській «Аталанті у Лізі Чемпіонів з рахунком 0:3. Українська команда не змогла вийти з групи найпрестижнішого клубного турніру Європи.