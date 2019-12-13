Цену на газ для населения в январе назвали в «Нафтогазе», фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n130824-cenu-na-gaz-dlya-naseleniya-v-yanvare-nazvali-v-naftogaze.html

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Январскую цену газа назвали в НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о стоимости голубого топлива для так называемых «защищенных потребителей» — населения, производителей тепла и других защищенных потребителей.

В январе 2020 года она будет равна квартальной цене — 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, услуг гассбытов и расходов на транспортировку).

Эта стоимость будет на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Цена аналогична квартальной гарантированной, которую «Нафтогаз» в декабре предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовых компаний.

В компании сообщили, что потребителям, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не нужно никуда обращаться и вносить предоплату. Для этой категории с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.

Напомним, что с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей. С 1 мая Киев полностью либерализует рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечит конкуренцию в этом сегменте.