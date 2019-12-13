Ціну на газ для населення у січні назвали у «Нафтогазі», фото — "5 канал"

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Січневу ціну газу назвали в НАК «Нафтогаз України». Йдеться про вартість голубого палива для так званих «захищених споживачів» — населення, виробників тепла та інших захищених споживачів.

У січні 2020 року вона дорівнюватиме квартальній ціні —5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (без врахування ПДВ, послуг газзбутів та витрат на транспортування).

Ця вартість буде на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Ціна є аналогічною до квартальної гарантованої, яку «Нафтогаз» у грудні запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року.

Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній.

В компанії повідомили, що споживачам, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не потрібно нікуди звертатися чи вносити передплату. Для цієї категорії з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів. З 1 травня Київ повністю лібералізує ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечить конкуренцію в цьому сегменті.