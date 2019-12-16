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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперника. Фото: Sportarena.com

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперника

16 дек 2019, 16:27
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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы определила пары всех участников, среди которых есть и украинский «Шахтер».

Украинский клуб, согласно итогам жеребьевки в швейцарской штаб-квартире УЕФА, получил в соперники португальскую «Бенфику».

Этот матч будет сыгран 20 февраля в Харькове, а ответный — 27 февраля в Лиссабоне.

Полный список пар команд, которые сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, выглядит так:

  • «Шахтер» — «Бенфика»;
  • «Олимпиакос» — «Арсенал»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;
  • «Вулверхэмптон» — «Эспаньол»;
  • «Спортинг» — «Истанбул»;
  • «Хетафе» — «Аякс»;
  • «Байер» — «Порту»;
  • «Копенгаген» — «Селтик»;
  • «Клуж» — «Севилья»;
  • «Лудогорец» — «Интер»;
  • «Айнтрахт» — «Зальцбург»;
  • «Вольфсбург» — «Мальме»;
  • «Рома» — «Гент»;
  • «Рейнджерс» — «Брага»;
  • АПОЕЛ — «Базель»;
  • АЗ — ЛАСК.

Ранее сегодня стали известны пары команд, которые в феврале-марте сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер» также претендовал на участие в плей-офф ЛЧ, но после поражения в домашнем матче с «Аталантой» команда отправилась в Лигу Европы. При этом «Шахтер» стал единственным украинским футбольным клубом, который остался в еврокубках. Команды «Динамо» и «Александрия» не вышли из группы ЛЕ.

Источник: Ракурс


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