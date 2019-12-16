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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперника. Фото: Sportarena.com
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперникаhttps://racurs.ua/n130912-jerebevka-1-16-finala-ligi-evropy-shahter-uznal-sopernika.htmlРакурс
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы определила пары всех участников, среди которых есть и украинский «Шахтер».
Украинский клуб, согласно итогам жеребьевки в швейцарской штаб-квартире УЕФА, получил в соперники португальскую «Бенфику».
Этот матч будет сыгран 20 февраля в Харькове, а ответный — 27 февраля в Лиссабоне.
Полный список пар команд, которые сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, выглядит так:
- «Шахтер» — «Бенфика»;
- «Олимпиакос» — «Арсенал»;
- «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;
- «Вулверхэмптон» — «Эспаньол»;
- «Спортинг» — «Истанбул»;
- «Хетафе» — «Аякс»;
- «Байер» — «Порту»;
- «Копенгаген» — «Селтик»;
- «Клуж» — «Севилья»;
- «Лудогорец» — «Интер»;
- «Айнтрахт» — «Зальцбург»;
- «Вольфсбург» — «Мальме»;
- «Рома» — «Гент»;
- «Рейнджерс» — «Брага»;
- АПОЕЛ — «Базель»;
- АЗ — ЛАСК.
Ранее сегодня стали известны пары команд, которые в феврале-марте сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Шахтер» также претендовал на участие в плей-офф ЛЧ, но после поражения в домашнем матче с «Аталантой» команда отправилась в Лигу Европы. При этом «Шахтер» стал единственным украинским футбольным клубом, который остался в еврокубках. Команды «Динамо» и «Александрия» не вышли из группы ЛЕ.
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