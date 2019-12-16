Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперника. Фото: Sportarena.com

https://racurs.ua/n130912-jerebevka-1-16-finala-ligi-evropy-shahter-uznal-sopernika.html

Ракурс

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы определила пары всех участников, среди которых есть и украинский «Шахтер».

Украинский клуб, согласно итогам жеребьевки в швейцарской штаб-квартире УЕФА, получил в соперники португальскую «Бенфику».

Этот матч будет сыгран 20 февраля в Харькове, а ответный — 27 февраля в Лиссабоне.

Полный список пар команд, которые сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, выглядит так:

«Шахтер» — «Бенфика»;

«Олимпиакос» — «Арсенал»;

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;

«Вулверхэмптон» — «Эспаньол»;

«Спортинг» — «Истанбул»;

«Хетафе» — «Аякс»;

«Байер» — «Порту»;

«Копенгаген» — «Селтик»;

«Клуж» — «Севилья»;

«Лудогорец» — «Интер»;

«Айнтрахт» — «Зальцбург»;

«Вольфсбург» — «Мальме»;

«Рома» — «Гент»;

«Рейнджерс» — «Брага»;

АПОЕЛ — «Базель»;

АЗ — ЛАСК.

Ранее сегодня стали известны пары команд, которые в феврале-марте сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер» также претендовал на участие в плей-офф ЛЧ, но после поражения в домашнем матче с «Аталантой» команда отправилась в Лигу Европы. При этом «Шахтер» стал единственным украинским футбольным клубом, который остался в еврокубках. Команды «Динамо» и «Александрия» не вышли из группы ЛЕ.