Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» дізнався суперника. Фото: Sportarena.com

https://racurs.ua/ua/n130912-jerebkuvannya-1-16-finalu-ligy-ievropy-shahtar-diznavsya-supernyka.html

Ракурс

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи визначило пари всіх учасників, серед яких є й український «Шахтар».

Український клуб, згідно з підсумками жеребкування в швейцарській штаб-квартирі УЄФА, дістав у суперники португальську «Бенфіку».

Цей матч буде зіграно 20 лютого в Харкові, а матч-відповідь — 27 лютого в Лісабоні.

Повний список пар команд, які змагатимуться в 1/16 фіналу Ліги Європи, виглядає так:

«Шахтар» — «Бенфіка»;

«Олімпіакос» — «Арсенал»;

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;

«Вулверхемптон» — «Еспаньол»;

«Спортинг» — «Істанбул»;

«Хетафе» — «Аякс»;

«Байєр» — «Порту»;

«Копенгаген» — «Селтік»;

«Клуж» — «Севілья»;

«Лудогорець» — «Інтер»;

«Айнтрахт» — «Зальцбург»;

«Вольфсбург» — «Мальме»;

«Рома» — «Гент»;

«Рейнджерс» — «Брага»;

АПОЕЛ — «Базель»;

АЗ — ЛАСК.

Раніше сьогодні стали відомі пари команд, які в лютому-березні зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Шахтар» також претендував на участь у плей-офф ЛЧ, але після поразки у домашньому матчі з «Аталантою» команда потрапила до Ліги Європи. При цьому «Шахтар» став єдиним українським футбольним клубом, який залишився в єврокубках. Команди «Динамо» й «Олександрія» не вийшли із групи ЛЄ.