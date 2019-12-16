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Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» дізнався суперника. Фото: Sportarena.com
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» дізнався суперникаhttps://racurs.ua/ua/n130912-jerebkuvannya-1-16-finalu-ligy-ievropy-shahtar-diznavsya-supernyka.htmlРакурс
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи визначило пари всіх учасників, серед яких є й український «Шахтар».
Український клуб, згідно з підсумками жеребкування в швейцарській штаб-квартирі УЄФА, дістав у суперники португальську «Бенфіку».
Цей матч буде зіграно 20 лютого в Харкові, а матч-відповідь — 27 лютого в Лісабоні.
Повний список пар команд, які змагатимуться в 1/16 фіналу Ліги Європи, виглядає так:
- «Шахтар» — «Бенфіка»;
- «Олімпіакос» — «Арсенал»;
- «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;
- «Вулверхемптон» — «Еспаньол»;
- «Спортинг» — «Істанбул»;
- «Хетафе» — «Аякс»;
- «Байєр» — «Порту»;
- «Копенгаген» — «Селтік»;
- «Клуж» — «Севілья»;
- «Лудогорець» — «Інтер»;
- «Айнтрахт» — «Зальцбург»;
- «Вольфсбург» — «Мальме»;
- «Рома» — «Гент»;
- «Рейнджерс» — «Брага»;
- АПОЕЛ — «Базель»;
- АЗ — ЛАСК.
Раніше сьогодні стали відомі пари команд, які в лютому-березні зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
«Шахтар» також претендував на участь у плей-офф ЛЧ, але після поразки у домашньому матчі з «Аталантою» команда потрапила до Ліги Європи. При цьому «Шахтар» став єдиним українським футбольним клубом, який залишився в єврокубках. Команди «Динамо» й «Олександрія» не вийшли із групи ЛЄ.
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