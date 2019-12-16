Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» дізнався суперника. Фото: Sportarena.com

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» дізнався суперника

16 гру 2019, 16:27
999

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи визначило пари всіх учасників, серед яких є й український «Шахтар».

Український клуб, згідно з підсумками жеребкування в швейцарській штаб-квартирі УЄФА, дістав у суперники португальську «Бенфіку».

Цей матч буде зіграно 20 лютого в Харкові, а матч-відповідь — 27 лютого в Лісабоні.

Повний список пар команд, які змагатимуться в 1/16 фіналу Ліги Європи, виглядає так:

  • «Шахтар» — «Бенфіка»;
  • «Олімпіакос» — «Арсенал»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»;
  • «Вулверхемптон» — «Еспаньол»;
  • «Спортинг» — «Істанбул»;
  • «Хетафе» — «Аякс»;
  • «Байєр» — «Порту»;
  • «Копенгаген» — «Селтік»;
  • «Клуж» — «Севілья»;
  • «Лудогорець» — «Інтер»;
  • «Айнтрахт» — «Зальцбург»;
  • «Вольфсбург» — «Мальме»;
  • «Рома» — «Гент»;
  • «Рейнджерс» — «Брага»;
  • АПОЕЛ — «Базель»;
  • АЗ — ЛАСК.

Раніше сьогодні стали відомі пари команд, які в лютому-березні зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Шахтар» також претендував на участь у плей-офф ЛЧ, але після поразки у домашньому матчі з «Аталантою» команда потрапила до Ліги Європи. При цьому «Шахтар» став єдиним українським футбольним клубом, який залишився в єврокубках. Команди «Динамо» й «Олександрія» не вийшли із групи ЛЄ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше