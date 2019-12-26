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Ракурс
Игорный бизнес. Фото: News Of Gambling

Игорный бизнес: Гончарук призвал украинцев «стучать» на подпольные казино

26 дек 2019, 20:44
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Игорный бизнес в Украине оказался под запретом и правительство пошло на жесткие меры по искоренению данного явления. По всей стране прошли рейды правоохранителей, целью которых было закрытие всех игорных заведений.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что правительство продолжит решительную и бескомпромиссную борьбу с теневым бизнесом, который наносит отечественной экономике огромный вред.

Гончарук сообщил, что только за один день по Украине было закрыто более 5,3 тыс. игорных заведений. Однако, у игорного бизнеса есть специфическая особенность. Закрытые игорные заведения в одном месте стремятся сразу же открыться в другом месте.

Премьер-министр обратился к сознательным гражданам с просьбой, сообщать о фактах возобновления работы закрытых игорных домов. Гончарук попросил сообщать о подобных случаях на правительственную горячую линию по номеру 1545.

Гончарук уточнил, что для соединения с оператором следует выбрать категорию #5.

Как ранее писал «Ракурс», советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что по состоянию на 25 декабря в Украине не осталось ни одного работающего игорного заведения.

Источник: Ракурс


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