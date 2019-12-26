Гральний бізнес: Гончарук закликав українців доносити на підпільні казино

Гральний бізнес. Фото: News Of Gambling

https://racurs.ua/ua/n131351-gralnyy-biznes-goncharuk-zaklykav-ukrayinciv-donosyty-na-pidpilni-kazyno.html

Ракурс

Гральний бізнес в Україні виявився під забороною і уряд пішов на жорсткі заходи щодо викорінення цього явища. По всій країні пройшли рейди правоохоронців, метою яких було закриття всіх гральних закладів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі заявив, що уряд продовжить рішучу і безкомпромісну боротьбу з тіньовим бізнесом, який завдає вітчизняній економіці величезної шкоди.

Гончарук повідомив, що тільки за один день по всій Україні було закрито понад 5,3 тис. гральних закладів. Однак, у грального бізнесу є специфічна особливість. Закриті гральні заклади в одному місці прагнуть відразу ж відкритися в іншому місці.

Прем'єр-міністр звернувся до свідомих громадян із проханням, повідомляти про факти відновлення роботи закритих гральних будинків. Гончарук попросив повідомляти про подібні випадки на урядову гарячу лінію за номером 1545.

Гончарук уточнив, що для з'єднання з оператором слід вибрати категорію #5.

Як раніше писав «Ракурс», радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко заявив, що станом на 25 грудня в Україні не залишилося жодного працюючого грального закладу.