Денис Малюська. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n131462-minust-ukrainy-ne-planiruet-otzyvat-iski-protiv-rossii-maluska.html

Ракурс

Минюст Украины не планирует отзывать из международных судов иски против России, так как для этого нет пока никаких оснований.

Такое заявление сделал министр юстиции Украины Денис Малюська во время интервью журналистам «РБК-Украина».

Министр заявил, что по судебным процессам, которые контролирует министерство юстиции Украины, планов по отзыву исков нет.

Малюська уточнил, что министерство может инициировать отзыв иска или пойти на заключение мирового соглашения, если для этого будет достаточно оснований и причин.

Министр заявил, что Украина, например, сразу же отзовет иск по Крыму, если РФ возвратит полуостров. Также могут быть отозваны и другие иски, если по ним будут наблюдаться мегапозитивные подвижки. К сожалению, на данный момент причин для отзыва исков нет.

На вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые иски против РФ, Малюська ответил, что Минюст в настоящее время сконцентрировал свои усилия на существующих делах, так как ни одно из них еще не рассматривается по существу. По всем делам сейчас решается вопрос относительно их приемлемости.

Как ранее писал «Ракурс», Малюська поставил перед правительством ультиматум относительно повышения заработной платы. Министр считает, что его зарплата должна составлять не менее 80 тыс. грн.