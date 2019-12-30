Денис Малюська. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n131462-min-ust-ukrayiny-ne-planuie-vidklykaty-pozovy-proty-rosiyi-maluska.html

Ракурс

Мін’юст України не планує відкликати з міжнародних судів позови проти Росії, так як для цього немає поки ніяких підстав.

Таку заяву зробив міністр юстиції України Денис Малюська під час інтерв’ю журналістам «РБК-Україна».

Міністр заявив, що за судовими процесами, які контролює міністерство юстиції України, планів щодо відкликання позовів немає.

Малюська уточнив, що міністерство може ініціювати відкликання позову або піти на укладення мирової угоди, якщо для цього буде достатньо підстав і причин.

Міністр заявив, що Україна, наприклад, відразу ж відкличе позов по Криму, якщо РФ поверне півострів. Також можуть бути відкликані й інші позови, якщо по ним будуть спостерігатися мегапозитивні зрушення. На жаль, на даний момент причин для відкликання позовів немає.

На питання про те, чи планує Україна подавати нові позови проти РФ, Малюська відповів, що Мін’юст наразі сконцентрував свої зусилля на існуючих справах, так як жодна з них ще не розглядається по суті. По всіх справах зараз вирішується питання щодо їх прийнятності.

Як раніше писав «Ракурс», Малюська поставив перед урядом ультиматум щодо підвищення заробітної плати. Міністр вважає, що його зарплата повинна становити не менше 80 тис. грн.