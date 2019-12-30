Горячая линия для пострадавших от насилия детей скоро заработает в Украине

Насилие. Фото: Clutch.ua

https://racurs.ua/n131463-goryachaya-liniya-dlya-postradavshih-ot-nasiliya-detey-skoro-zarabotaet-v-ukraine.html

Ракурс

Горячая линия для пострадавших от насилия детей заработает в Украине в 2020 году. На горячую линию также будут приниматься заявления о фактах торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также об угрозе совершения подобных видов насилия.

Прием обращений граждан будет происходить по номеру 15−47. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский на правительственном портале.

Нежинский заявил, что колл-центр начнет работать в течение нескольких месяцев. С нового года начнется подготовка и обучение специалистов, обустройство самого центра, а также проверка корректного функционирования всех процессов.

Замминистра отметил, что реализовать инициативу Минсоцполитики помогло плодотворное сотрудничество с секретариатом Кабинета министров Украины. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал постановление КМУ № 1145, которое регламентирует создание и функционирование колл-центра.

Как ранее писал «Ракурс», Гончарук сообщил о создании в Украине Фонда для оказания помощи пострадавшим от насильственных преступлений. Наполнение фонда будет осуществляться за счет штрафов.