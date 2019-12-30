Гаряча лінія для постраждалих від насильства дітей скоро запрацює в Україні

Насильство. Фото: Clutch.ua

https://racurs.ua/ua/n131463-garyacha-liniya-dlya-postrajdalyh-vid-nasylstva-ditey-skoro-zapracuie-v-ukrayini.html

Ракурс

Гаряча лінія для постраждалих від насильства дітей запрацює в Україні у 2020 році. На гарячу лінію також будуть прийматися заяви про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також про загрозу здійснення подібних видів насильства.

Прийом звернень громадян буде відбуватися за номером 15−47. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на урядовому порталі.

Ніжинський заявив, що колл-центр почне працювати протягом декількох місяців. З нового року почнеться підготовка і навчання фахівців, облаштування самого центру, а також перевірка коректного функціонування усіх процесів.

Заступник міністра зазначив, що реалізувати ініціативу Мінсоцполітики допомогла плідна співпраця з секретаріатом Кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав постанову КМУ № 1145, яка регламентує створення і функціонування колл-центру.

Як раніше писав «Ракурс», Гончарук повідомив про створення в Україні Фонду для надання допомоги постраждалим від насильницьких злочинів. Наповнення фонду здійснюватиметься за рахунок штрафів.