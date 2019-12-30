«Нафтогаз» начал прямую трансляцию газовых переговоров. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n131476-naftogaz-zapustil-onlayn-translyaciu-gazovyh-peregovorov-s-gazpromom.html

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НАК «Нафтогаз-Украины» запустил онлайн-трансляцию для отслеживания текущих газовых переговоров с «Газпромом» о транзите газа.

Информацию о переговорах украинской и российской стороны можно будет получить ежедневно. Прерываться трансляция на новогодние праздники не будет. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

У вас будет возможность получить официальную, надежную информацию из основных источников о текущем состоянии транзита и действии всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно в газовом информационном центре планируются брифинги с участием руководства «Нафтогаза», оператора газотранспортной системы Украины, высших руководителей государства. Также будут транслироваться выступления украинских и иностранных специалистов.

Тем временем в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Кабмин дал согласие на подписание соглашения между «Нафтогазом» и российским «Газпромом» относительно транзита природного газа через территорию Украины в 2020—2024 годах.

Напомним, Украина и российская компания «Газпром» 30 декабря подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Также РФ согласилась отозвать свои требования.

Как известно, Российская Федерация и Украина предварительно договорились на пять лет заключить контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Договор можно будет продлить еще на пять лет. Условия транзита при этом не изменяться.