«Нафтогаз» розпочав пряму трансляцію газових переговорів. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/ua/n131476-naftogaz-zapustyv-onlayn-translyaciu-gazovyh-peregovoriv-z-gazpromom.html

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НАК «Нафтогаз-України» запустив онлайн-трансляцію для відстеження поточних газових переговорів з «Газпромом» про транзит газу.

Інформацію про переговори української та російської сторони можна буде отримати щодня. Перериватися трансляція на новорічні свята не буде. Про це 30 грудня повідомила прес-служба «Нафтогазу».

У вас буде можливість отримати офіційну, надійну інформацію з основних джерел про поточний стан транзиту і дії всіх зацікавлених сторін, без перерви на свята та вихідні, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щодня у газовому інформаційному центрі плануються брифінги за участю керівництва «Нафтогазу», оператора газотранспортної системи України, вищих керівників держави. Також транслюватимуться виступи українських та іноземних фахівців.

Тим часом у прес-службі українського уряду повідомили, що Кабмін дав згоду на підписання угоди між «Нафтогазом» та російським «Газпромом» щодо транзиту природного газу через територію України у 2020−2024 роках.

Нагадаємо, Україна та російська компанія «Газпром» 30 грудня підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу. Також РФ погодилася відкликати свої вимоги.

Як відомо, Україна та Російська Федерація попередньо домовилися на п’ять років укласти контракт на транзит російського газу через територію України до Європи. Договір можна буде продовжити ще на п’ять років. Умови транзиту при цьому не зазнають змін.