Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Конгресс ограничил военные полномочия Трампа, фото: Max Pixel

Конгресс ограничил военные полномочия Трампа

10 янв 2020, 10:29
999

Палата представителей США ограничила военные полномочия президента Дональда Трампа.

Большинством голосов приняли соответствующую резолюцию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение предусматривает прекращение военных действий с Ираном. Глава государства должен получить специальное разрешение для таких шагов. Самостоятельная реакция американского лидера допускается в случае столкновения США с «неотвратимым вооруженным нападением».

Принятый документ не является законом. Президент его подпишет, если нормы поддержат в Сенате.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, ранее заявляла о планах ограничить полномочия Трампа в военной сфере из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Третьего января по приказу американского президента ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по американской базе Айн аль-Асад, расположенной на территории Ирака. По словам Пелоси, это поставило под угрозу американских военнослужащих и дипломатов.

Ранее официальный Багдад заявил, что не считает актом агрессии ракетный удар Ирана. Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди сообщил об устном предупреждении со стороны Тегерана.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Иран просит Канаду передать сведения о ракетном ударе по самолету МАУ

Иран официально обратился к Канаде с просьбой передать имеющиеся сведения о ракетном обстреле самолета МАУ, который упал вблизи Тегерана. Данную информацию иранская сторона хочет использовать для расследования авиакатастрофы

Новости мира
10:44

Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но нужны доказательства

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отреагировал на появление версии о возможном ракетном обстреле самолета МАУ в Иране, которая вчера вечером была озвучена премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Новости Украины
10:13