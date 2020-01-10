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Конгресс ограничил военные полномочия Трампа, фото: Max Pixel
Конгресс ограничил военные полномочия Трампаhttps://racurs.ua/n131816-kongress-ogranichil-voennye-polnomochiya-trampa.htmlРакурс
Палата представителей США ограничила военные полномочия президента Дональда Трампа.
Большинством голосов приняли соответствующую резолюцию. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Решение предусматривает прекращение военных действий с Ираном. Глава государства должен получить специальное разрешение для таких шагов. Самостоятельная реакция американского лидера допускается в случае столкновения США с «неотвратимым вооруженным нападением».
Принятый документ не является законом. Президент его подпишет, если нормы поддержат в Сенате.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, ранее заявляла о планах ограничить полномочия Трампа в военной сфере из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Третьего января по приказу американского президента ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по американской базе Айн аль-Асад, расположенной на территории Ирака. По словам Пелоси, это поставило под угрозу американских военнослужащих и дипломатов.
Ранее официальный Багдад заявил, что не считает актом агрессии ракетный удар Ирана. Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди сообщил об устном предупреждении со стороны Тегерана.
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